Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez. Unfallverursacherin unter Alkoholeinfluss

Diez (ots)

Am Dienstag, den 14. Oktober, befuhr eine 41-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Diez gegen 18:00 Uhr mit ihrem Pkw den Basaltring in Diez und musste aufgrund geparkter Fahrzeuge im Einmündungsbereich zur Johann-Schäfer-Straße anhalten, um einen entgegenkommenden Pkw passieren zu lassen. Um dem entgegenkommenden Fahrzeug mehr Platz einzuräumen, fuhr sie ein Stück rückwärts, wobei sie jedoch einen hinter ihr wartenden Pkw übersah und gegen diesen stieß. Hierdurch entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten der Polizeiinspektion Diez stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass die 41-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Bei ihr wurde eine Atemalkoholkonzentration von fast 2,5 Promille festgestellt. Dies hatte die Sicherstellung ihres Führerscheins sowie eine Blutentnahme zur Folge. Neben einer empfindlichen Geldstrafe muss die Frau auch mit einem längeren Fahrverbot rechnen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell