Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der B414 bei Unnau-Korb

Unnau (ots)

Am Dienstag, den 14. Oktober 2025, gegen 13:45 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 414 an der Einmündung zur Landesstraße 293 bei Unnau-Korb ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Ein 18-jähriger Autofahrer missachtete im Einmündungsbereich die Vorfahrt eines auf der B414 aus Richtung Hachenburg in Richtung Kirburg fahrenden, bevorrechtigten Fahrzeugs. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw.

Der Unfallverursacher wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 32-jährige Fahrer des bevorrechtigten Fahrzeugs erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ein Beifahrer, der sich ebenfalls im Fahrzeug des 32-Jährigen befand, blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Bundesstraße 414 war für die Dauer der Unfallaufnahme in beiden Fahrtrichtungen für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt. Die Feuerwehr sowie die zuständige Straßenmeisterei unterstützten die Maßnahmen zur Absicherung und Reinigung der Unfallstelle.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell