PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden der B 255
Zeugen gesucht.

B 255 - Hahn am See (ots)

Am Morgen des 13.10.2025 gegen 07:05 Uhr ereignete sich auf der B 255 in der Gemarkung Hahn am See ein Verkehrsunfall. Im Zuge des Verkehrsunfalls im Begegnungsverkehr waren zwei Fahrzeuge beteiligt.

Der schwarze VW Golf befuhr die B 255 von Rennerod kommend in Fahrtrichtung Montabaur. Der weiße VW Transporter mitsamt Anhänger befuhr vermutlich selbige Bundesstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der VW Golf frontal gegen die vordere linke Fahrzeugfront des weißen Transporters. Infolge des Aufpralls kamen beide Fahrzeuge mitten auf der Fahrbahn zum Stehen und waren nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrzeugführer mussten zwecks medizinischer Erstversorgung in Krankenhäuser im Nahbereich verbracht werden. Diese blieben nur leichtverletzt.

Aufgrund des bislang ungeklärten Unfallhergangs ist die Polizeiinspektion Westerburg auf Zeugenhinweise angewiesen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg
02663-9805-0
piwesterburg.wache@polizei.rlp.de
z. Hd. PKA Ulitzka

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 12:20

    POL-PDMT: Kirburg - Verkehrsteilnehmer entzog sich durch Wegfahren einer Kontrolle

    Kirburg (ots) - Am Freitag, dem 10.10.2025 wollten Polizeibeamte gegen 14:45 Uhr in Kirburg einen schwarz/grauen Audi A4 kontrollieren. Der männliche Fahrer versuchte jedoch der Kontrolle durch schnelles Wegfahren zu entgehen. Hierbei fuhr er zunächst in Richtung Nauroth und später in Richtung Neunkhausen um anschließend in einen Feldweg, wieder in Richtung ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 22:54

    POL-PDMT: E-Scooter unter Drogeneinfluss geführt

    Bad Ems (ots) - Am 12.10.2025, gegen 21:10 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Ems einen E-Scooter in der Villenpromenade. Bei dem Fahrer konnten Hinweise auf einen zeitnahen Drogenkonsum festgestellt werden. Diese Hinweise bestätigten sich nach einem freiwillig durchgeführten Schnelltest. Dieser reagierte positiv auf Cannabisprodukte. Demnach wurde dem Betroffenen zu ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 16:16

    POL-PDMT: Abschlussmeldung: Austretendes Gas: keine Gefahr!

    Kirburg - Lindenstraße (ots) - Im Rahmen der Leckageortung konnte kein Gasaustritt festgestellt werden, demnach wird nicht von einer Gefahr ausgegangen. Es wird im Weiteren geprüft, inwieweit Faulgase oder andere chemische Zusammensetzungen (z.B. Waschmittel) ausgehend aus der Kanalisation als ursächlich bezeichnet werden könnten. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Polizeiinspektion Hachenburg PHK ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren