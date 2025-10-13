Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden der B 255

Zeugen gesucht.

B 255 - Hahn am See (ots)

Am Morgen des 13.10.2025 gegen 07:05 Uhr ereignete sich auf der B 255 in der Gemarkung Hahn am See ein Verkehrsunfall. Im Zuge des Verkehrsunfalls im Begegnungsverkehr waren zwei Fahrzeuge beteiligt.

Der schwarze VW Golf befuhr die B 255 von Rennerod kommend in Fahrtrichtung Montabaur. Der weiße VW Transporter mitsamt Anhänger befuhr vermutlich selbige Bundesstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der VW Golf frontal gegen die vordere linke Fahrzeugfront des weißen Transporters. Infolge des Aufpralls kamen beide Fahrzeuge mitten auf der Fahrbahn zum Stehen und waren nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrzeugführer mussten zwecks medizinischer Erstversorgung in Krankenhäuser im Nahbereich verbracht werden. Diese blieben nur leichtverletzt.

Aufgrund des bislang ungeklärten Unfallhergangs ist die Polizeiinspektion Westerburg auf Zeugenhinweise angewiesen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell