Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Abschlussmeldung: Austretendes Gas: keine Gefahr!

Kirburg - Lindenstraße (ots)

Im Rahmen der Leckageortung konnte kein Gasaustritt festgestellt werden, demnach wird nicht von einer Gefahr ausgegangen.

Es wird im Weiteren geprüft, inwieweit Faulgase oder andere chemische Zusammensetzungen (z.B. Waschmittel) ausgehend aus der Kanalisation als ursächlich bezeichnet werden könnten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg
PHK Hannebauer

Telefon: 02662-9558-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

  • 12.10.2025 – 15:06

    POL-PDMT: Vorabmeldung: Gasgefahr -Austretendes Gas

    Kirburg - Lindenstraße (ots) - Derzeit läuft ein Einsatz von Feuerwehr sowie Polizei aufgrund austretendem Gas bzw. deutlichem Gasgeruch. Sämtliche umliegende Häuser wurden bereits evakuiert. Der Grundversorger Westerwald ist derzeit in Ausübung einer Leckageortung vor Ort aktiv. Hiermit wird die Bevölkerung darauf hingewiesen, den Einsatzbereich für die Dauer des Einsatzes zu meiden. Es wird nachberichtet. ...

  • 12.10.2025 – 12:33

    POL-PDMT: Entwendeter PKW-Anhänger

    Langenbach bei Kirburg (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 12.10.2025 / 02:00 Uhr und dem heutigen Morgen 10:30 Uhr, wurde ein am Straßenrand der Hochstraße abgestellter und unbeladener PKW Anhänger (750 kg) mit Westerwälder Kennzeichen durch bislang unbekannte Tatpersonen entwendet. Der Anhänger wird wie folgt beschrieben: Länge: 3,50 Meter Aufbau: ca. 1,20 Meter, abgedeckt mit grauer Plane Heckbereich: zwei ...

