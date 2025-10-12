Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Abschlussmeldung: Austretendes Gas: keine Gefahr!

Kirburg - Lindenstraße (ots)

Im Rahmen der Leckageortung konnte kein Gasaustritt festgestellt werden, demnach wird nicht von einer Gefahr ausgegangen.

Es wird im Weiteren geprüft, inwieweit Faulgase oder andere chemische Zusammensetzungen (z.B. Waschmittel) ausgehend aus der Kanalisation als ursächlich bezeichnet werden könnten.

