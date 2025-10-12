POL-PDMT: Entwendeter PKW-Anhänger
Langenbach bei Kirburg (ots)
Im Zeitraum zwischen dem 12.10.2025 / 02:00 Uhr und dem heutigen Morgen 10:30 Uhr, wurde ein am Straßenrand der Hochstraße abgestellter und unbeladener PKW Anhänger (750 kg) mit Westerwälder Kennzeichen durch bislang unbekannte Tatpersonen entwendet.
Der Anhänger wird wie folgt beschrieben:
Länge: 3,50 Meter
Aufbau: ca. 1,20 Meter, abgedeckt mit grauer Plane Heckbereich: zwei Abstellstützen Frontbereich: zwei Keilhalterungen
Hinweise zur Tataufklärung werden erbeten.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg
PHK Hannebauer
Telefon: 02662-9558-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell