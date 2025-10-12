Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Entwendeter PKW-Anhänger

Langenbach bei Kirburg (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 12.10.2025 / 02:00 Uhr und dem heutigen Morgen 10:30 Uhr, wurde ein am Straßenrand der Hochstraße abgestellter und unbeladener PKW Anhänger (750 kg) mit Westerwälder Kennzeichen durch bislang unbekannte Tatpersonen entwendet.

Der Anhänger wird wie folgt beschrieben:

Länge: 3,50 Meter

Aufbau: ca. 1,20 Meter, abgedeckt mit grauer Plane Heckbereich: zwei Abstellstützen Frontbereich: zwei Keilhalterungen

Hinweise zur Tataufklärung werden erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell