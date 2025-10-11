POL-PDMT: Presse-Erstmeldung: schwerer Verkehrsunfall zwischen Hilgert und Höhr-Grenzhausen

Montabaur (ots) - Am 10.10.2025 um 19:50 Uhr wurde in ein Mehrfamilienhaus in der Mons-Tabor-Straße in Montabaur eingebrochen. Ein unbekannter Täter hebelte die rückwärtig gelegene Balkontür einer Wohnung auf und durchwühlte das Schlafzimmer nach Wertsachen. Als die 65-jährige Geschädigte während der Tatausführung in ihre Wohnung zurückkehrte, rannte der Täter über die Balkontür wieder nach draußen und ...

