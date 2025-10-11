PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Presse-Erstmeldung: schwerer Verkehrsunfall zwischen Hilgert und Höhr-Grenzhausen

Höhr-Grenzhausen (ots)

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt läuft auf der L 307 zwischen Hilgert und Höhr-Grenzhausen eine Unfallaufnahme. Dort sind im Einmündungsbereich zur K 117 zwei PKW zusammengestoßen. Rettungskräfte von DRK und Feuerwehr, sowie die Polizei sind vor Ort. Der Streckenabschnitt ist derzeit voll gesperrt. Von weiteren Nachfragen bitten wir abzusehen. Es wird zu einem späteren Zeitpunkt nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Steuler, PHK

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

  • 10.10.2025 – 22:57

    POL-PDMT: Tageswohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

    Montabaur (ots) - Am 10.10.2025 um 19:50 Uhr wurde in ein Mehrfamilienhaus in der Mons-Tabor-Straße in Montabaur eingebrochen. Ein unbekannter Täter hebelte die rückwärtig gelegene Balkontür einer Wohnung auf und durchwühlte das Schlafzimmer nach Wertsachen. Als die 65-jährige Geschädigte während der Tatausführung in ihre Wohnung zurückkehrte, rannte der Täter über die Balkontür wieder nach draußen und ...

  • 10.10.2025 – 13:58

    POL-PDMT: Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in Bad Marienberg

    Bad Marienberg (ots) - Im Zeitraum 07.10.2025, 14:45 Uhr, bis 10.10.2025, 08:00 Uhr, nutzten unbekannte Täter die Urlaubsabwesenheit der Hausbewohner eines Einfamilienhauses in der Eichendorffstraße in Bad Marienberg aus. Die Täter gelangten gewaltsam in das Objekt und suchten dort offenkundig nach Bargeld und Schmuck. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei ...

