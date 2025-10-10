PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDMT: Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in Bad Marienberg

Bad Marienberg (ots)

Im Zeitraum 07.10.2025, 14:45 Uhr, bis 10.10.2025, 08:00 Uhr, nutzten unbekannte Täter die Urlaubsabwesenheit der Hausbewohner eines Einfamilienhauses in der Eichendorffstraße in Bad Marienberg aus. Die Täter gelangten gewaltsam in das Objekt und suchten dort offenkundig nach Bargeld und Schmuck.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Hachenburg (02662/9558 - 0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

  • 09.10.2025 – 23:13

    POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Kind verletzt

    Bad Ems (ots) - Am Donnerstag, den 09.10.2025 kam es gegen 17:55 Uhr in Bad Ems zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 6-jähriger Junge leichte Verletzungen erlitt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr die Koblenzer Straße aus Richtung Eitelborn (OT Denzerheide, B261) kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Auf Höhe der Hausnummer 54 touchierte dieses den am rechten Fahrbahnrand sitzenden Jungen. Anschließend ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 16:18

    POL-PDMT: Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in Elsoff

    Elsoff (ots) - Im Zeitraum 04.10.2025, 22:00 Uhr bis 08.10.2025, 10:45 Uhr, ereignete sich in der Straße "Im Scheid" in 56479 Elsoff ein Wohnungseinbruchs-diebstahl, bei dem unbekannte Täter Bargeld entwendeten. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg (02663 98050 oder piwesterburg.wache@polizei.rlp.de) zu melden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
