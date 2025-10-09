Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in Elsoff

Elsoff (ots)

Im Zeitraum 04.10.2025, 22:00 Uhr bis 08.10.2025, 10:45 Uhr, ereignete sich in der Straße "Im Scheid" in 56479 Elsoff ein Wohnungseinbruchs-diebstahl, bei dem unbekannte Täter Bargeld entwendeten.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg (02663 98050 oder piwesterburg.wache@polizei.rlp.de) zu melden.

