POL-PDMT: Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in Elsoff
Elsoff (ots)
Im Zeitraum 04.10.2025, 22:00 Uhr bis 08.10.2025, 10:45 Uhr, ereignete sich in der Straße "Im Scheid" in 56479 Elsoff ein Wohnungseinbruchs-diebstahl, bei dem unbekannte Täter Bargeld entwendeten.
Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg (02663 98050 oder piwesterburg.wache@polizei.rlp.de) zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Telefon: 02602-9226-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell