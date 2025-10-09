Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Polizeierlebnistag der Polizei St. Goarshausen am 17.10.2025

St. Goarshausen (ots)

Am Freitag, den 17.10.2025 in der Zeit von 10:00 - 15:00 Uhr, lädt die Polizeiinspektion St. Goarshausen am Polizeiberuf interessierte Schülerinnen und Schüler zum Polizeierlebnistag ein. An diesem Tag werden den Interessierten verschiedenste Bereiche des polizeilichen Alltags vorgestellt und veranschaulicht. Neben einer Führung durch unsere Polizeiinspektion inklusive der Wache, werden die Fahrzeuge, sowie die Ausrüstung präsentiert. Die Interessierten werden auch die Möglichkeit bekommen, bspw. bei einer Spurensuche oder beim Funken, aktiv zu sein. Des Weiteren werden die Diensthundestaffel und die Wasserschutzpolizei ihre Arbeit vorstellen und es wird eine Verkehrskontrolle vorgeführt. Zudem können Beratungsgespräche zur Einstellung bei der Polizei Rheinland-Pfalz, sowie Übungen von Einstellungs- und Sporttests durchgeführt werden.

Grundsätzlich ist eine Teilnahme ab 12 Jahren möglich. Es ist eine Anmeldung erforderlich. Anmeldungen mit Name, Anschrift und Erreichbarkeit, sind an das E-Mail-Postfach pistgoarshausen.einstellungsberatung@polizei.rlp.de zu senden. Weitere Informationen werden den Interessierten dann per Mail zugesandt.

Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen.

Eure Polizei St. Goarshausen

