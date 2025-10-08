POL-PDMT: Verpuffung an Imbisswagen

Katzenelnbogen. (ots) - Ein Anwohner aus der Lahnstraße meldete der Polizeiinspektion Diez am Montag, 6. Oktober, um kurz vor 17 Uhr, dass ein Pkw in seinen Grundstückszaun gefahren sei. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, hatte sich der Pkw einer in der Nebenstraße wohnenden Frau selbständig gemacht und war die abschüssige Straße heruntergerollt. Die 33-jährige Halterin des Pkw, legte den Beamten einen ...

