POL-PDMT: Katzenelnbogen. Pkw rollt in Grundstückszaun

Katzenelnbogen. (ots)

Ein Anwohner aus der Lahnstraße meldete der Polizeiinspektion Diez am Montag, 6. Oktober, um kurz vor 17 Uhr, dass ein Pkw in seinen Grundstückszaun gefahren sei. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, hatte sich der Pkw einer in der Nebenstraße wohnenden Frau selbständig gemacht und war die abschüssige Straße heruntergerollt. Die 33-jährige Halterin des Pkw, legte den Beamten einen belgischen Führerschein vor. Bei einer genaueren Untersuchung des Dokuments stellte sich heraus, dass es sich hierbei um eine Fälschung handelte. Es wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet. Die Ermittlungen werden sich auch darauf erstrecken, inwieweit die Beschuldigte in der Vergangenheit ohne gültige Fahrerlaubnis mit ihrem Pkw gefahren ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

