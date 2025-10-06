Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nachtragsmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der K57

Höhn (ots)

Am 06.10.2025 kam es gegen 09:30 Uhr auf der K57 zwischen den Ortschaften Höhn und Fehl-Ritzhausen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 55-jährige PKW-Führerin die K57 von Höhn kommend in Fahrtrichtung Fehl-Ritzhausen. Der 47-jährige Fahrer des LKW befuhr die Strecke in entgegengesetzter Richtung. Ausgangs einer Rechtskurve geriet die PKW-Fahrerin auf regennasser Fahrbahn in Verbindung mit vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrspur und es kam zur Kollision zwischen den Fahrzeugen. Die PKW-Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt. Die K57 war zwecks Unfallaufnahme für etwa vier Stunden voll gesperrt.

