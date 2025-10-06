PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDMT: Nachtragsmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der K57

Höhn (ots)

Am 06.10.2025 kam es gegen 09:30 Uhr auf der K57 zwischen den Ortschaften Höhn und Fehl-Ritzhausen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 55-jährige PKW-Führerin die K57 von Höhn kommend in Fahrtrichtung Fehl-Ritzhausen. Der 47-jährige Fahrer des LKW befuhr die Strecke in entgegengesetzter Richtung. Ausgangs einer Rechtskurve geriet die PKW-Fahrerin auf regennasser Fahrbahn in Verbindung mit vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrspur und es kam zur Kollision zwischen den Fahrzeugen. Die PKW-Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt. Die K57 war zwecks Unfallaufnahme für etwa vier Stunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663 9805-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

