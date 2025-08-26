POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht in Bacharach - Zeugen gesucht

Bingen (ots) - Du möchtest mehr über den Beruf der Polizei erfahren und einen Blick hinter die Kulissen werfen? Beim Blaulichtabend in Bingen hast du die Chance das Dienstgebäude zu entdecken, in Polizeifahrzeuge zu steigen und die spannenden Aufgaben sowie die Einsatzmittel der Polizei hautnah kennenzulernen. Nutze die Gelegenheit, um mehr über das Studium und den Beruf zu erfahren und dich mit uns auszutauschen! ...

mehr