PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Aller guten Dinge sind drei

Bingen (ots)

Am Freitagnachmittag, dem 22.08.25 in der Zeit zwischen 15:15 Uhr und 17:15 Uhr, wurde durch die Polizei Bingen eine Kontrollstelle in der Saarlandstraße zwischen Bingen-Büdesheim und Bingen-Stadt betrieben. Im Kontrollzeitraum konnten insgesamt drei berauschte Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen werden.

Den Auftakt machte gegen kurz vor 16 Uhr ein 28-jähriger Fahrer eines E-Scooters. Bei diesem konnte im Rahmen der Verkehrskontrolle Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Damit nicht genug ergaben sich zudem Anzeichen auf einen Drogenkonsum, was der Fahrer auch einräumte. Ein Drogenschnelltest lieferte den Nachweis des Konsums von Cannabis sowie auch Kokain. Der 28-jährige wird sich nun in zwei Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Kurz darauf steuerte ein weiterer E-Scooter-Fahrer in die Kontrollstelle. Bei dem 34-jährigen Fahrer ergaben erste Tests Anzeichen auf einen zeitnahen Drogenkonsum, woraufhin der Fahrer einräumte in der Vornacht Cannabis konsumiert zu haben. Auch in diesem Fall bestätigte der Drogenschnelltest die polizeilichen Feststellungen und eigenen Angaben. Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Zu guter Letzt, kurz vor Beendigung der Kontrolle, gegen 17:00 Uhr, wurde dann durch besorgte Verkehrsteilnehmer ein auffällig streitendes Pärchen in einem unweit der Kontrollstelle fahrenden PKW gemeldet. Durch eine Streife der Kontrollstelle konnte das gemeldete Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der bereits polizeilich bekannte 34-jährige Fahrer war aufgrund einer in der Vergangenheit getätigten Fahrt unter Drogen- sowie Alkoholeinfluss nicht mehr im Besitz eines Führerscheins. Auch in der nun durchgeführten Kontrolle konnten ihm erneut ein Drogen- sowie Alkoholkonsum nachgewiesen werden. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,83 Promille, der Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Neben dem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erwartet den Fahrer nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Alkohol- und Drogen am Steuer.

Allen drei Fahrern wurden zu Beweiszwecken Blutproben entnommen und die Weiterfahrt unterbunden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 23:48

    POL-PIBIN: Blaulichtabend bei der Polizeiinspektion Bingen

    Bingen (ots) - Du möchtest mehr über den Beruf der Polizei erfahren und einen Blick hinter die Kulissen werfen? Beim Blaulichtabend in Bingen hast du die Chance das Dienstgebäude zu entdecken, in Polizeifahrzeuge zu steigen und die spannenden Aufgaben sowie die Einsatzmittel der Polizei hautnah kennenzulernen. Nutze die Gelegenheit, um mehr über das Studium und den Beruf zu erfahren und dich mit uns auszutauschen! ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 02:52

    POL-PIBIN: Randalierer beschädigt Fahrzeuge in Münster-Sarmsheim - Täterfestnahme

    Bingen (ots) - Am 18.08.2025 gegen 23:50 Uhr wurde der Polizei Bingen ein Randalierer in Münster-Sarmsheim gemeldet. Dieser sei in der Nahestraße/Lachstraße unterwegs und trete gegen die Seitenspiegel geparkter Fahrzeuge. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten zunächst die beschädigten Fahrzeuge festgestellt werden. Die Einsatzkräfte folgten der ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 04:51

    POL-PIBIN: Verkehrsunfall nach Sekundenschlaf

    Bingen (ots) - In der Nacht des 14.08.2025 kam es gegen 02:22 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Saarlandstraße zwischen den Ortsteilen Bingen-Büdesheim und Bingen-Dietersheim. Hierbei befuhr ein 19-jähriger als alleiniger Insasse mit seinem PKW die genannte Straße aus Richtung Bingen-Dietersheim kommend in Fahrtrichtung Bingen-Büdesheim. Aufgrund von plötzlichem Sekundenschlaf kommt er auf gerader Strecke nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren