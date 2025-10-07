PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDMT: Diez. Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs

Diez (ots)

Am Montag, den 6. Oktober, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Diez gegen 13:20 Uhr in der Industriestraße eine 39-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades. Die Frau aus dem Landkreis Limburg-Weilburg war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Zudem stand sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Drogentest reagierte positiv auf Amfetamine und THC. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Bei ihrem Sozius, einem 48-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Diez, wurde zudem eine geringe Menge Amfetamin aufgefunden und sichergestellt. Gegen beide wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

