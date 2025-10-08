PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDMT: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Montabaur (ots)

Am 08.10.2025 gegen 18:00 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in ein Wohnhaus in Montabaur / OT Bladernheim gemeldet. Die unbekannten Täter hebelten in der Densenaustraße die rückwärtig gelegene Terrassentür auf und verschafften sich Zutritt in das Gebäude. Über das Diebesgut können zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Die drei Täter wurden von Anwohnern nach der Tat beobachtet, wie diese in einem weißen Kastenwagen mit ausländischer Zulassung flüchteten. Die drei Männer seien alle ca. 30 Jahre alt gewesen und trugen Basecaps. Weitere Hinweise nimmt die Kriminalinspektion in Montabaur entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Steuler, PHK

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

  • 08.10.2025 – 17:58

    POL-PDMT: Fahrten unter Drogen- und Alkoholeinfluss

    Montabaur (ots) - Am 07.10.2025 um 16:40 Uhr kontrollierte eine Streife der PI Montabaur einen 31-jährigen PKW-Fahrer auf der K168 zwischen Montabaur und Niederelbert. Da bei dem Fahrer aus Baden-Württemberg Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung vorlagen, wurde bei ihm ein Drogentest durchgeführt. Dieser bestätigte den Verdacht und verlief positiv auf Cannabisprodukte. Der Betroffene gab den Konsum zu und die ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 09:36

    POL-PDMT: Verpuffung an Imbisswagen

    Höhn (ots) - Am Mittwoch, dem 08.10.2025, kam es gegen 08:10 Uhr zu einer Verpuffung an einem Imbisswagen in Höhn. Der Imbisswagen befand sich direkt an einer Tankstelle. Durch das Ereignis kam es zu keinem Personenschaden. Derzeit ist nicht von Fremdverschulden auszugehen. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Der Sachschaden wird auf ca. 40000 EUR geschätzt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Westerburg ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 15:37

    POL-PDMT: Verkehrsunfall mit LKW -aktuelle Verkehrswarnung -

    Langenbach bei Kirburg (ots) - Am heutigen Dienstag, 07.10.25, 14:20 Uhr, ereignete sich auf der L 285 zwischen Langenbach bei Kirburg und Kirburg ein Verkehrsunfall mit einem LKW. Den Ermittlungen zufolge, befuhr der LKW mit Anhänger die L 285 aus Richtung Langenbach kommend in Richtung Kirburg und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der voll beladene Gliederzug gelangte in den rechten Straßengraben. Derzeit sind die ...

    mehr
