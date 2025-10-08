PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fahrten unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Montabaur (ots)

Am 07.10.2025 um 16:40 Uhr kontrollierte eine Streife der PI Montabaur einen 31-jährigen PKW-Fahrer auf der K168 zwischen Montabaur und Niederelbert. Da bei dem Fahrer aus Baden-Württemberg Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung vorlagen, wurde bei ihm ein Drogentest durchgeführt. Dieser bestätigte den Verdacht und verlief positiv auf Cannabisprodukte. Der Betroffene gab den Konsum zu und die Weiterfahrt wurde untersagt. Ihm wurde zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Am 08.10.2025 um 16:13 Uhr wurde eine 43-jährige PKW-Fahrerin auf der L326 zwischen Montabaur und Holler kontrolliert. Die Dame wies hier eine Atemalkoholkonzentration von 2,46 Promille auf. Ihre Fahrt fand somit auch hier ein Ende und es wurde ebenfalls die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Führerschein der Beschuldigten wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Steuler, PHK

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

