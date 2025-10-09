PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Lohrheim. Mehrere Leitpfosten herausgerissen und beschädigt

Lohrheim (ots)

Vermutlich am Wochenende vom 03. - 05 Oktober 2025 rissen ein oder mehrere Unbekannte insgesamt 18 Leitpfosten entlang der Kreisstraße 58 zwischen dem Oberneisener Stock und Lohrheim aus ihren Halterungen und warfen diese neben die Fahrbahn. Hierbei wurden mehrere Leitpfosten beschädigt und sind nicht mehr einsetzbar. Weiterhin wurden mehrere Metallteile der Halterungen auf die Fahrbahn geschmissen, wodurch eine potentielle Gefährdung für Verkehrsteilnehmer bestand. Zeugen, die Angaben zur Tat und/oder zu den Tätern machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez
Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 19:20

    POL-PDMT: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

    Montabaur (ots) - Am 08.10.2025 gegen 18:00 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in ein Wohnhaus in Montabaur / OT Bladernheim gemeldet. Die unbekannten Täter hebelten in der Densenaustraße die rückwärtig gelegene Terrassentür auf und verschafften sich Zutritt in das Gebäude. Über das Diebesgut können zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Die drei Täter wurden von Anwohnern nach der Tat ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 17:58

    POL-PDMT: Fahrten unter Drogen- und Alkoholeinfluss

    Montabaur (ots) - Am 07.10.2025 um 16:40 Uhr kontrollierte eine Streife der PI Montabaur einen 31-jährigen PKW-Fahrer auf der K168 zwischen Montabaur und Niederelbert. Da bei dem Fahrer aus Baden-Württemberg Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung vorlagen, wurde bei ihm ein Drogentest durchgeführt. Dieser bestätigte den Verdacht und verlief positiv auf Cannabisprodukte. Der Betroffene gab den Konsum zu und die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren