Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Lohrheim. Mehrere Leitpfosten herausgerissen und beschädigt

Lohrheim (ots)

Vermutlich am Wochenende vom 03. - 05 Oktober 2025 rissen ein oder mehrere Unbekannte insgesamt 18 Leitpfosten entlang der Kreisstraße 58 zwischen dem Oberneisener Stock und Lohrheim aus ihren Halterungen und warfen diese neben die Fahrbahn. Hierbei wurden mehrere Leitpfosten beschädigt und sind nicht mehr einsetzbar. Weiterhin wurden mehrere Metallteile der Halterungen auf die Fahrbahn geschmissen, wodurch eine potentielle Gefährdung für Verkehrsteilnehmer bestand. Zeugen, die Angaben zur Tat und/oder zu den Tätern machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010, in Verbindung zu setzen.

