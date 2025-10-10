Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verstärkung für die Polizeidirektion Montabaur: 15 neue Kräfte im Einsatz

Montabaur (ots)

Am Donnerstag, 09. Oktober 2025, wurden bei der Polizeidirektion Montabaur insgesamt 15 "neue" Beamtinnen und Beamte begrüßt. Polizeidirektor Patrick Brummer hieß die neuen Kolleginnen und Kollegen persönlich im Rahmen einer Einführungsveranstaltung willkommen. Bei den "Neuen" handelt es sich mehrheitlich um Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Hochschule der Polizei, die nach Abschluss ihres Studiums dauerhaft zu den Polizeidienststellen im Westerwaldkreis und Rhein-Lahn-Kreis versetzt wurden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden alle im Wechselschichtdienst eingesetzt und sind daher ab nun unmittelbar und rund um die Uhr für die Bürgerinnen und Bürger im Einsatz.

