Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Tageswohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Montabaur (ots)

Am 10.10.2025 um 19:50 Uhr wurde in ein Mehrfamilienhaus in der Mons-Tabor-Straße in Montabaur eingebrochen. Ein unbekannter Täter hebelte die rückwärtig gelegene Balkontür einer Wohnung auf und durchwühlte das Schlafzimmer nach Wertsachen. Als die 65-jährige Geschädigte während der Tatausführung in ihre Wohnung zurückkehrte, rannte der Täter über die Balkontür wieder nach draußen und flüchtete durch den Garten. Er entwendete Bargeld und konnte unerkannt entkommen. Täterhinweise und verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Steuler, PHK

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

