Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Stein in Pizzeria geworfen und Kasse entwendet - Festnahme

Gelsenkirchen (ots)

Eine Polizeibeamtin beobachtete in ihrer Freizeit am Montagabend, 29. September 2025, wie ein Mann um 23.37 Uhr einen Stein in das Schaufenster einer Pizzeria auf dem Eppmannsweg in Hassel warf. Der schwere Stein zerstörte die Scheibe und hinterließ ein Loch, das groß genug war, dass der 23-jährige Dorstener in die Geschäftsräume einsteigen konnte. Die Polizeibeamtin wählte den Notruf und alarmierte ihre Kollegen. Währenddessen entwendete der Dorstener eine Bargeld-kassette und verließ das Restaurant. Die Beamtin folgte dem Mann, verlor ihn aber kurzzeitig aus den Augen. Fahndungskräfte der Polizei trafen ihn jedoch später im Umfeld des Tatorts an und nahmen ihn vorläufig fest.

Gegen den 23-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell