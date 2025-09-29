PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen/Folgemeldung 56-Jähriger nach Streitigkeiten in Bismarck verstorben/Mordkommission ermittelt

Gelsenkirchen (ots)

Nach Auseinandersetzungen auf der Pommernstraße in Gelsenkirchen-Bismarck am Sonntag, 28. September 2025, (unsere Pressemitteilung: https://gelsenkirchen.polizei.nrw/presse/gemeinsame-pressemitteilung-der-staatsanwaltschaft-essen-und-der-polizei-gelsenkirchen-mehrere-schwerverletze-nach-streit-in-bismarck ), ist ein 56 Jahre alter Mann in einem Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen verstorben. Nach bisherigen Ermittlungen handelt es sich bei dem Tumult um den bisherigen Höhepunkt eines schon länger schwelenden Konfliktes innerhalb einer Familie. Alle Beteiligten haben entweder die deutsche, die türkische, oder die deutsch-türkische Staatsangehörigkeit. Die Polizei war in der Vergangenheit bereits aufgrund von eskalierenden Streitigkeiten vor Ort, hat Strafanzeigen, unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung, gefertigt und Gefährderansprachen durchgeführt. Die insgesamt sieben Tatverdächtigen im Alter zwischen 16 und 52 Jahren werden im Verlauf des heutigen Tages vernommen und nach Prüfung von Haftgründen gegebenenfalls einem Haftrichter vorgeführt. Von den insgesamt vier Verletzten befinden sich drei weiterhin stationär im Krankenhaus. Bei ihnen handelt es sich um drei Männer im Alter von 24 beziehungsweise 27 Jahren. Eine 56 Jahre alte Frau konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die Polizei ermittelt und sucht weiterhin nach Zeugen der Tat. Hinweise bitte telefonisch unter den Rufnummern 0209 365 7112 oder 0209 365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Thomas Nowaczyk
Telefon: +49 (0) 209 365-2010
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 12:52

    POL-GE: Polizei sucht Zeugen nach Verfolgungsfahrt

    Gelsenkirchen (ots) - Weil ein 42-jähriger Mann am Dienstag, 26. August 2025, um 15 Uhr mit einem Elektroroller ohne Versicherungskennzeichen über die Turfstraße in Horst fuhr, sollte er angehalten und kontrolliert werden. Ein Streifenwagenbesatzung signalisierte dem Fahrer mit Blaulicht, Martinshorn und akustischen Anhaltesignalen, dass er stehen bleiben sollte. Dieser Aufforderung kam der Mann nicht nach und setzte ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 11:44

    POL-GE: Polizeibeamte bei Widerstand in Ückendorf verletzt

    Gelsenkirchen (ots) - Eine Personenkontrolle eskalierte am Sonntagabend, 28. September 2025, gegen 19.45 Uhr im Wissenschaftspark. Ein Streifenteam der Polizei Gelsenkirchen kontrollierte eine Kleingruppe als sich ein Mann der Kontrolle entziehen wollte und versuchte die Örtlichkeit zu verlassen. Ein Polizeibeamter ergriff diesen Mann und es entstand unmittelbar eine Rangelei, in dessen Verlauf der 32-jährige Aggressor ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren