POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen/Folgemeldung 56-Jähriger nach Streitigkeiten in Bismarck verstorben/Mordkommission ermittelt

Nach Auseinandersetzungen auf der Pommernstraße in Gelsenkirchen-Bismarck am Sonntag, 28. September 2025, (unsere Pressemitteilung: https://gelsenkirchen.polizei.nrw/presse/gemeinsame-pressemitteilung-der-staatsanwaltschaft-essen-und-der-polizei-gelsenkirchen-mehrere-schwerverletze-nach-streit-in-bismarck ), ist ein 56 Jahre alter Mann in einem Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen verstorben. Nach bisherigen Ermittlungen handelt es sich bei dem Tumult um den bisherigen Höhepunkt eines schon länger schwelenden Konfliktes innerhalb einer Familie. Alle Beteiligten haben entweder die deutsche, die türkische, oder die deutsch-türkische Staatsangehörigkeit. Die Polizei war in der Vergangenheit bereits aufgrund von eskalierenden Streitigkeiten vor Ort, hat Strafanzeigen, unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung, gefertigt und Gefährderansprachen durchgeführt. Die insgesamt sieben Tatverdächtigen im Alter zwischen 16 und 52 Jahren werden im Verlauf des heutigen Tages vernommen und nach Prüfung von Haftgründen gegebenenfalls einem Haftrichter vorgeführt. Von den insgesamt vier Verletzten befinden sich drei weiterhin stationär im Krankenhaus. Bei ihnen handelt es sich um drei Männer im Alter von 24 beziehungsweise 27 Jahren. Eine 56 Jahre alte Frau konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die Polizei ermittelt und sucht weiterhin nach Zeugen der Tat. Hinweise bitte telefonisch unter den Rufnummern 0209 365 7112 oder 0209 365 8240.

