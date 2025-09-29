Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizeibeamte bei Widerstand in Ückendorf verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Eine Personenkontrolle eskalierte am Sonntagabend, 28. September 2025, gegen 19.45 Uhr im Wissenschaftspark. Ein Streifenteam der Polizei Gelsenkirchen kontrollierte eine Kleingruppe als sich ein Mann der Kontrolle entziehen wollte und versuchte die Örtlichkeit zu verlassen. Ein Polizeibeamter ergriff diesen Mann und es entstand unmittelbar eine Rangelei, in dessen Verlauf der 32-jährige Aggressor und der Beamte zu Boden stürzten. Der 32-Jährige würgte den Polizisten wogegen sich dieser, mit Unterstützung seiner Kollegin, mittels körperlicher Gewalt wehrte. Der Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland schlug und trat weiter um sich. Da weitere körperliche Angriffe zu befürchten waren, wurde das Distanz-Elektro-Impulsgerät (DEIG) gegen den 32-Jährigen eingesetzt. Nach dessen Anwendung gelang es den Beamten die Fixierung mit Handfesseln durchzuführen, wogegen sich der Mann weiterhin heftig zur Wehr setzte. Wegen seiner leichten Verletzungen wurde er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo seine Verletzungen behandelt wurden. Im Anschluss wurde er in das Polizeigewahrsam gebracht und vorläufig festgenommen. Die beiden Polizeibeamten wurden leicht verletzt, verblieben aber dienstfähig. Gegen den 32-Jährigen wird ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

