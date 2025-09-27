POL-GE: Brand mit tödlichem Ausgang in Pflegeheim in Schalke-Nord
Gelsenkirchen (ots)
Am Freitag, den 26.09.2025, gegen 21.49 Uhr kam es zu einem Brandereignis in einem Pflegeheim auf der Uechtingstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache entwickelte sich ein Brand in einem Zimmer im Wohnbereich des Pflegeheimes. Nach den Löscharbeiten wurde durch die Feuerwehr ein lebloser 57-jähriger Bewohner des Pflegeheimes aufgefunden. Durch einen Arzt wurde der Tod des Gelsenkircheners festgestellt. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte den Brandort und übernahm die Ermittlungen. Diese dauern an.
Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:
Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
EPHK Nowak
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell