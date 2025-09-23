PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Gefährliche Körperverletzung mit Messer in Erle

Gelsenkirchen (ots)

Eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Montagabend, 22. September 2025, eskalierte zunächst durch Faustschläge und schließlich auch bis zum Einsatz eines Messers. Um kurz nach 19 Uhr gerieten ein 41-jähriger und ein 39-jähriger Gelsenkirchener auf der Cranger Straße in einen lautstarken Streit, in Zuge dessen es dann zu einem Handgemenge kam. Beide Männer stürzten zu Boden, wo die Auseinandersetzung weiter ging und der 39-Jährige durch einen Messerstich verletzt wurde. Ein sich in seiner Freizeit befindender Polizeibeamter beobachtete zufällig den Konflikt und trennte mit weiteren unbeteiligten Passanten die beiden Kontrahenten. Der 41-Jährige entfernte sich in Richtung eines in der Nähe befindlichen Supermarktes, wo er durch weitere Polizeikräfte in Gewahrsam genommen wurde. Dabei leistete er Widerstand und es entstand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Der Aggressor wurde zur Polizeiwache gebracht wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm und anschließend im Polizeigewahrsam untergebracht wurde. Der verletzte 39-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Aktuell besteht keine Lebensgefahr. Die Ermittlungen dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

