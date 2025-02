POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hünfeld - Am Mittwoch, 05.02.2025, gegen 06:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Sportplatzes SV Germania Kirchhasel 1919/61 bei Neuwirtshaus, der an der B84 liegt, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein PKW, vermutlich Kombi, kam von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrsschild. An dem Verkehrsschild entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 100,- EUR. Der Unfallverursacher verließ die Unfallörtlichkeit, ohne den Unfall bei der Polizei zu melden. Die Polizei sucht Unfallzeugen, die einen Hinweis auf das Verursacherfahrzeug geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld, Telefon: 06652 - 9658-0.

