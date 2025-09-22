Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Randalierer greift kommunalen Ordnungsdienst an - Ingewahrsamnahme durch Polizei

Gelsenkirchen (ots)

Ein 28-jähriger Gelsenkirchener erhielt vom Ordnungsdienst der Stadt Gelsenkirchen am Freitag, 19. September 2025, einen Platzverweis. Die Aufforderung die Bahnhofstraße in der Altstadt zu verlassen quittierte der Randalierer mit mehreren Beleidigungen. Als der Mann von den städtischen Einsatzkräften aufgefordert wurde sich auszuweisen, reagierte er aggressiv, weshalb er mittels Handfesseln fixiert wurde. Einsatzkräfte der Polizei kamen hinzu und nahmen den Sachverhalt auf. Zunächst beruhigte sich der Gelsenkirchener, woraufhin ihm die Handfesseln wieder abgenommen wurden. Kurze Zeit später griff der 28-Jährige jedoch nach einer Spielzeugpistole und schoss in die Richtung der Einsatzkräfte. Die Plastikkugel verfehlte die Ordnungskräfte und es wurde niemand verletzt.

Der Gelsenkirchener wurde zu Boden gebracht, fixiert und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Den Mann erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell