Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte stürmen Feier in Rotthausen/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei war in der vergangenen Nacht, 21. September 2025, in einem Vereinsheim an der Straße Auf der Reihe in Rotthausen im Einsatz. Dort haben rund 30 unbekannte Personen um 2.38 Uhr eine private Feier, die dort in einem Vereinsheim stattfand, gestürmt. Die Täter zerschlugen Mobiliar, gingen die Gäste teilweise körperlich an und schrien nach Zeugenangaben mehrfach "Scheiß Essener". Erste Ermittlungen ergaben, dass unter den Gästen auch Anhänger des Fußballvereis Rot-Weiß-Essen waren. Zudem gaben Zeugen an, dass die Angreifer Tattoos hatten, die den Verdacht nahelegen, dass sie zur organisierten Fanszene des FC Schalke 04 gehören. Verletzt wurde durch den Angriff augenscheinlich niemand. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Landfriedensbruch aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte telefonisch unter den Nummern 0209 365 7512 oder 0209 365 8240. Am Abend zuvor, 20. September 2025, gab es eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Personen der gewaltsuchenden Fanszenen aus Gelsenkirchen, Dortmund und Köln in Dortmund. Hierzu hat die Polizei Dortmund eine Pressemitteilung veröffentlicht:

https://dortmund.polizei.nrw/presse/auseinandersetzung-zwischen-gewaltbereiten-fussballanhaengern-bundespolizei-und-polizei-dortmund-fertigen-zahlreiche-strafanzeigen-und-stellen-passivbewaffnung-sicher

Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen oder die Tatverdächtigen teilweise dieselben sind, ist Gegenstand der Ermittlungen. Polizeipräsident Tim Frommeyer verurteilt die Angriffe: "Völlig egal, ob in Dortmund oder Gelsenkirchen - wer meint, dass Gewalt zum Fußball gehört, ist kein Fan, sondern ein Straftäter. Wir als Polizei werden konsequent gegen Chaoten und Schläger vorgehen. Dieses Verhalten schadet dem Fußball. Das muss und wird bestraft werden", so Frommeyer.

