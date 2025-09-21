PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte stürmen Feier in Rotthausen/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei war in der vergangenen Nacht, 21. September 2025, in einem Vereinsheim an der Straße Auf der Reihe in Rotthausen im Einsatz. Dort haben rund 30 unbekannte Personen um 2.38 Uhr eine private Feier, die dort in einem Vereinsheim stattfand, gestürmt. Die Täter zerschlugen Mobiliar, gingen die Gäste teilweise körperlich an und schrien nach Zeugenangaben mehrfach "Scheiß Essener". Erste Ermittlungen ergaben, dass unter den Gästen auch Anhänger des Fußballvereis Rot-Weiß-Essen waren. Zudem gaben Zeugen an, dass die Angreifer Tattoos hatten, die den Verdacht nahelegen, dass sie zur organisierten Fanszene des FC Schalke 04 gehören. Verletzt wurde durch den Angriff augenscheinlich niemand. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Landfriedensbruch aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte telefonisch unter den Nummern 0209 365 7512 oder 0209 365 8240. Am Abend zuvor, 20. September 2025, gab es eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Personen der gewaltsuchenden Fanszenen aus Gelsenkirchen, Dortmund und Köln in Dortmund. Hierzu hat die Polizei Dortmund eine Pressemitteilung veröffentlicht:

https://dortmund.polizei.nrw/presse/auseinandersetzung-zwischen-gewaltbereiten-fussballanhaengern-bundespolizei-und-polizei-dortmund-fertigen-zahlreiche-strafanzeigen-und-stellen-passivbewaffnung-sicher

Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen oder die Tatverdächtigen teilweise dieselben sind, ist Gegenstand der Ermittlungen. Polizeipräsident Tim Frommeyer verurteilt die Angriffe: "Völlig egal, ob in Dortmund oder Gelsenkirchen - wer meint, dass Gewalt zum Fußball gehört, ist kein Fan, sondern ein Straftäter. Wir als Polizei werden konsequent gegen Chaoten und Schläger vorgehen. Dieses Verhalten schadet dem Fußball. Das muss und wird bestraft werden", so Frommeyer.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Thomas Nowaczyk
Telefon: +49 (0) 209 365-2010
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 06:08

    POL-GE: Räuberischer Diebstahl in der Altstadt

    Gelsenkirchen (ots) - Ein 53-jähriger Mann verließ ein Schuhfachgeschäft mit unbezahlter Ware. Als er von einem Angestellten angesprochen wurde, zeigte er diesem wortlos ein Messer und verließ die Örtlichkeit. Der Angestellte rief die Polizei, die den Mann in einer Straßenbahn antreffen konnte. Sowohl das Messer, als auch die unbezahlte Ware wurden sichergestellt. Gegen den alkoholisierten Mann wird ein ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 06:30

    POL-GE: Diebstahl eines hochwertigen Motorrades

    Gelsenkirchen (ots) - Am Morgen des 19.09.2025 um 07:30 Uhr stellte der 26-jährige Gelsenkirchener fest, dass sein auf dem Nordring in Gelsenkirchen-Buer abgestelltes Motorrad, eine Ducati Panigale V4, entwendet wurde. Dieses hatte er am Vorabend um 22:30 Uhr ordnungsgemäß geparkt und zusätzlich mit einem Schloss gesichert. Wer Hinweise zur Tat oder Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 06:21

    POL-GE: Festnahme nach Fahrraddiebstahl

    Gelsenkirchen (ots) - Am Freitag, 19.09.2025, um 14:45 Uhr beobachteten Zeugen eine männliche Person an der Haltestelle Buer-Nord, Polsumer Straße, die sich an einem der dort abgestellten Fahrräder zu schaffen machte. Nachdem der Tatverdächtige das Schloss des Fahrrades aufgebrochen hatte, entfernte er sich mit dem Fahrrad in östlicher Richtung. Durch die eingesetzten Beamten konnte der 24-jährige polnische ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren