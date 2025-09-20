PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 19.09.2025, um 14:45 Uhr beobachteten Zeugen eine männliche Person an der Haltestelle Buer-Nord, Polsumer Straße, die sich an einem der dort abgestellten Fahrräder zu schaffen machte. Nachdem der Tatverdächtige das Schloss des Fahrrades aufgebrochen hatte, entfernte er sich mit dem Fahrrad in östlicher Richtung.

Durch die eingesetzten Beamten konnte der 24-jährige polnische Staatsbürger im Rahmen der Fahndung mit dem Fahrrad angetroffen werden. Da der Tatverdächtige nach ersten Erkenntnissen nicht über einen festen Wohnsitz in der BRD verfügt, wurde er vor Ort vorläufig festgenommen.

Das Fahrrad wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Schulte-Schrepping, PHK
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

