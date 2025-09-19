PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Sichergestelltes Fahrrad - Eigentümer gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes am Montag, 15. September 2025, in Bulmke-Hüllen stellte die Polizei Gelsenkirchen ein verschlossenes Pedelec sicher. Es ist davon auszugehen, dass es im Bereich der Straße Auf dem Bettau, Elisabethstraße und Ringstraße unrechtmäßig entwendet wurde. Die Polizei sucht nun nach der rechtmäßigen Besitzerin oder dem rechtmäßigen Besitzer des Pedelecs. Es handelt sich bei dem sichergestellten Fahrrad um ein schwarzes Pedelec der Marke Greens. An dem Fahrrad befindet sich ein Bosch Motor und es war mit einem Speichenschloss verschlossen.

Das Fahrrad wird nur gegen einen Eigentumsnachweis herausgegeben. Die rechtmäßige Besitzerin oder der rechtmäßige Besitzer meldet sich bitte telefonisch beim zuständigen Kommissariat unter der Rufnummer 0209 365 8212 oder bei der Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Annika Langner
Telefon: +49 (0) 209 365-2014
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

