Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mutmaßlicher Kupferdieb bei Polizeitraining in Schalke gefasst

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem geplanten Drohnenflugtraining wurde die Polizei Gelsenkirchen am Donnerstag, 18. September 2025, in Schalke auf einen tatverdächtigen Dieb aufmerksam.

Der 43-jährige Gelsenkirchener versteckte sich in einer leerstehenden Lagerhalle an der Magdeburger Straße. In der Halle befanden sich einige Kabel sowie kleine andere Gegenstände aus Metall. Bei der Durchsuchung des Gelsenkircheners wurden diverse Schraubendreher und Werkzeugmesser aufgefunden. Zudem standen mehrere mit Kupfer gefüllten Taschen zum Abtransport bereit.

Der 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen und die Ermittlungen dauern an.

