PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizisten retten Säugling das Leben

Gelsenkirchen (ots)

Zwei Polizisten haben am Mittwochabend, 17. September 2025, einem erst zwei Wochen alten Säugling das Leben gerettet. Die Mutter des Kindes hatte gegen 19.20 Uhr den Notruf gewählt, weil das Kind, vermutlich durch einen Unfall in der Badewanne, nicht mehr atmete. Die Beamten übernahmen den Einsatz und waren bereits zwei Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort an der Karlstraße in Erle. Durch die unmittelbar eingeleiteten Wiederbelebungsmaßnahmen begann der Junge wenig später wieder zu atmen. Das Kind und die Mutter wurden zur weiteren Behandlung durch die ebenfalls eintreffenden Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die beiden Beamten, einen 29 Jahre alten Polizeikommissar und einem 37 Jahre alten Polizeihauptkommissar, war es ein nicht alltäglicher Einsatz, der sicher in Erinnerung bleiben wird.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Thomas Nowaczyk
Telefon: +49 (0) 209 365-2010
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 11:25

    POL-GE: Radlader in Heßler gestohlen

    Gelsenkirchen (ots) - In einem Fall von Kraftfahrzeugdiebstahl benötigt die Polizei Gelsenkirchen Ihre Mithilfe. Von einem Parkplatz auf der Eggemannstraße in Heßler wurde in der Nacht von Montag, 15. September 2025 auf Dienstag, 16. September 2025 ein Baustellenfahrzeug entwendet. Der Radlader des Herstellers Kramer wurde verschlossen auf dem Parkplatz abgestellt und in der Nacht von Unbekannten entwendet. Wer hat im ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 09:51

    POL-GE: Berauscht unterwegs/Motorradfahrer stürzt in Beckhausen

    Gelsenkirchen (ots) - Auf feuchter Fahrbahn kam es am Mittwoch, 17. September 2025, zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten auf der Horster Straße in Beckhausen. Ein 20-jähriger Gelsenkirchener war gegen 20 Uhr mit seinem Motorrad in Richtung Horst unterwegs, als er auf den feuchten Straßenbahnschienen ausrutschte und zu Fall kam. Dadurch verletzte sich der ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 12:37

    POL-GE: E-Scooter-Fahrer unter Drogen

    Gelsenkirchen (ots) - Mit der Entnahme einer Blutprobe auf einer Polizeiwache und der Untersagung der Weiterfahrt endete die morgendliche Fahrt eines Gelsenkircheners am Dienstag, 16. September 2025, in Buer. Der 46-Jährige fuhr, gegen 8.40 Uhr, mit seinem E-Scooter über die Straße Freiheit und wurde von Einsatzkräften der Polizei kontrolliert. Hierbei zeigte sich der Fahrer sichtlich nervös und räumte den Beamten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren