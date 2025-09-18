Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizisten retten Säugling das Leben

Gelsenkirchen (ots)

Zwei Polizisten haben am Mittwochabend, 17. September 2025, einem erst zwei Wochen alten Säugling das Leben gerettet. Die Mutter des Kindes hatte gegen 19.20 Uhr den Notruf gewählt, weil das Kind, vermutlich durch einen Unfall in der Badewanne, nicht mehr atmete. Die Beamten übernahmen den Einsatz und waren bereits zwei Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort an der Karlstraße in Erle. Durch die unmittelbar eingeleiteten Wiederbelebungsmaßnahmen begann der Junge wenig später wieder zu atmen. Das Kind und die Mutter wurden zur weiteren Behandlung durch die ebenfalls eintreffenden Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die beiden Beamten, einen 29 Jahre alten Polizeikommissar und einem 37 Jahre alten Polizeihauptkommissar, war es ein nicht alltäglicher Einsatz, der sicher in Erinnerung bleiben wird.

