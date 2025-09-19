Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vermisstes Kind in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Kind. Das 12-jährige Mädchen aus Bulmke-Hüllen verließ am Freitagmittag, 5. September, die elterliche Wohnung und kehrte seitdem nicht wieder dorthin zurück. Bisherige Ermittlungen führten nicht zum Auffinden der Vermissten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte sie sich auch im Bereich des alten Wohnortes in Völklingen, Saarland aufhalten.

Hinweise zur Vermissten bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 22 unter der 0209 365 8212 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

Fotos der Vermissten und eine Personenbeschreibung finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/180906

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell