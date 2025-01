Feuerwehr Neuss

FW-NE: Verkehrsunfall auf der Fleher Brücke | Unfallfahrzeug alarmierte Feuerwehr via eCall

Neuss (ots)

Am Morgen des 26. Januar 2025 wurde die Feuerwehr Neuss um 07:17 Uhr durch einen sogenannten eCall (Emergency Call, automatisches Notrufsystem für Kraftfahrzeuge) zu einem Verkehrsunfall auf der A46 in Fahrtrichtung Düsseldorf alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befand sich ein Fahrzeug stark beschädigt in der Leitplanke der rechten Spur, ein Weiteres etwa 150 Meter entfernt auf dem Standstreifen. Insgesamt waren zwei PKW an dem Unfall beteiligt, wobei eines einen Totalschaden aufwies. Glücklicherweise war keine Person in den Fahrzeugen eingeklemmt oder eingeschlossen.

Die Fahrer der betroffenen PKW wurden bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch Unfallzeugen betreut und anschließend vom Rettungsdienst erstversorgt. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und klemmte die Batterie des beschädigten Fahrzeugs ab, um weitere Gefahren zu verhindern.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Während des Einsatzes kam es zu leichten Beeinträchtigungen des Verkehrs. Der Einsatz konnte nach rund 35 Minuten erfolgreich abgeschlossen werden.

