POL-GE: Versuchter Raub in Heßler/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Eine 44 Jahre alte Frau hat am späten Donnerstagabend, 18. September 2025, Strafanzeige gegen eine unbekannte Person wegen versuchten Raubes gestellt. Sie gab gegenüber den eingesetzten Beamten an, dass sie gegen 23.15 Uhr auf dem Nachhauseweg auf der Moorkampstraße von einem unbekannten Mann angegriffen und festgehalten worden sei. Zudem habe der Täter versucht, der Frau das Mobiltelefon zu entwenden. Als die Geschädigte sich losriss, flüchtete der Täter und ließ das Telefon zurück. Der Tatverdächtige ist zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß, sehr schlank und trug zur Tatzeit schwarze Kleidung und eine Kapuze. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter haben, werden gebeten, sich unter den Telefonnummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8240 an die Polizei zu wenden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Thomas Nowaczyk
Telefon: +49 (0) 209 365-2010
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
