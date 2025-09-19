PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vermisstes Kind in Völklingen aufgefunden/Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung

Gelsenkirchen (ots)

Seit heute Mittag suchte die Polizei Gelsenkirchen öffentlich nach einer 12-Jährigen aus Bulmke-Hüllen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6121044).

Das Mädchen ist in der Zwischenzeit wohlauf in Völklingen im Saarland gefunden worden und wird nun an eine erziehungsberechtigte Person übergeben.

Wir bitten, die Bilder der Vermissten nicht weiter zu teilen und danken allen, die bei der Suche geholfen haben. Alle, die die Bilder des Mädchens gespeichert und verbreitet haben, werden gebeten, die Fotos zu löschen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

