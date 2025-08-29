Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Radfahrer nach Kollision schwer verletzt
Euskirchen-Wüschheim (ots)
Ein Radfahrer (41) aus Weilerswist missachtete am Donnerstag (28. August) um 14.15 Uhr ein Stoppzeichen, als er auf die Reichsstraße auffuhr.
Er kollidierte mit einem Pkw eines 29-Jährigen aus Wuppertal.
Der Radfahrer verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus verbracht.
