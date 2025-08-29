Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Radfahrer nach Kollision schwer verletzt

Euskirchen-Wüschheim (ots)

Ein Radfahrer (41) aus Weilerswist missachtete am Donnerstag (28. August) um 14.15 Uhr ein Stoppzeichen, als er auf die Reichsstraße auffuhr.

Er kollidierte mit einem Pkw eines 29-Jährigen aus Wuppertal.

Der Radfahrer verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell