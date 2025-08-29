PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Radfahrer nach Kollision schwer verletzt

Euskirchen-Wüschheim (ots)

Ein Radfahrer (41) aus Weilerswist missachtete am Donnerstag (28. August) um 14.15 Uhr ein Stoppzeichen, als er auf die Reichsstraße auffuhr.

Er kollidierte mit einem Pkw eines 29-Jährigen aus Wuppertal.

Der Radfahrer verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

