Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Gegen Baum geprallt
Blankenheim-Ahrhütte (ots)
Ein Mann (46) aus Euskirchen befuhr am Donnerstag (15.48 Uhr) die Bundesstraße 258 aus Richtung Blankenheim in Fahrtrichtung Ahrdorf.
Dabei kam er aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.
Der Mann verletzte sich und wurde in ein Krankenhaus verbracht.
Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.
