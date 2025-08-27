Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit 2,2 Promille im Pkw unterwegs

Kall (ots)

Am gestrigen Dienstag (26. August) fiel einem Zeugen um 13.55 Uhr eine Pkw-Fahrerin mit unsicherer Fahrweise auf der Bundesstraße 266 bei Kall-Anstois auf.

Die 66-Jährige fuhr mit starken Schlangenlinien in Richtung Schleiden-Gemünd.

Der Zeuge informierte daraufhin die Polizei.

Polizeibeamte konnten die Frau an ihrer Wohnanschrift antreffen.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille.

Auf der Polizeiwache in Schleiden wurde der Frau eine Blutprobe entnommen.

Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Zudem wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell