Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zweijähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Dienstag (26. August) kam es um 15.30 Uhr auf dem Parkplatz des Kreishauses am Jülicher Ring zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein zweijähriges Kind verletzt wurde.

Eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Kall befuhr den Jülicher Ring und bog auf den Parkplatz des Kreishauses ab.

Zeitgleich befand sich ein zweijähriges Kind mit einer erwachsenen Begleitperson an einem geparkten Fahrzeug auf dem Parkplatz.

Beim Abbiegen auf den Parkplatz lief das Kind auf die Fahrbahn und wurde von dem Pkw der 50-Jährigen erfasst.

Es stürzte zu Boden, während das Fahrzeug noch einige Meter weiterrollte. Aufmerksame Zeugen machten die Pkw-Fahrerin auf die Kollision aufmerksam. Das Kind befand sich zu diesem Zeitpunkt unter dem Fahrzeug, wurde jedoch nicht überrollt.

Das Kind wurde bei dem Unfall verletzt und kam im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

