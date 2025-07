Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang Altenheim

Altenheim (ots)

Am 30.06. nahm die Bundespolizei einen französischen Staatsangehörigen fest.

Der 29-Jährige wurde im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen am Grenzübergang Altenheim kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis festgestellt. Im Rahmen der Durchsuchung wurden in seiner linken Socke Drogen aufgefunden. Er wurde wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz beanzeigt. Die Geldstrafe wollte der Mann nicht bezahlen, weshalb er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde, in der er seine 40-tägige Haftstrafe verbüßt.

