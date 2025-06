Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Randalierende Personen im Gleisbereich

Orschweier/ Lahr (ots)

Am Samstagabend wurden der Bundespolizei zwei randalierende Personen am Bahnhof Orschweier gemeldet. Da es zwischen den Männern auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Gleisbereich gekommen sein soll, wurden die Gleise gesperrt. Die beiden 38 und 42-Jährigen sollen zudem Reisende beleidigt und einen stehenden Zug mit Steinen beworfen haben. Die Männer verhielten sich auch während der Kontrolle noch unkooperativ und bedrohten die vor Ort eingesetzten Beamten der Landes- und Bundespolizei. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden sie mit einem Platzverweis für den Bahnhof, sowie einer ganzen Reihe an Anzeigen im Gepäck entlassen. Ermittelt wird unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Bedrohung. Durch die Sperrung erhielten 10 Züge eine Gesamtverspätung von 334 Minuten

