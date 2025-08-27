Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannte brechen in Tennisclub ein

Euskirchen-Flamersheim (ots)

Im Zeitraum von Montag, dem 25. August, 22.30 Uhr, bis Dienstag, dem 26. August, 07.15 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Tennisclub in der Taubenstraße in Euskirchen-Flamersheim.

Sie hebelten die Eingangstür des Gebäudes auf. Im Inneren des Clubs wurden weitere Türen aufgehebelt.

Sämtliche Räume wurden durchsucht. Entwendet wurden ein Beamer sowie eine Geldkassette mit Bargeld.

Der Sachschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Euro-Betrag.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten bzw. der Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

