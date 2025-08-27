PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannte brechen in Tennisclub ein

Euskirchen-Flamersheim (ots)

Im Zeitraum von Montag, dem 25. August, 22.30 Uhr, bis Dienstag, dem 26. August, 07.15 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Tennisclub in der Taubenstraße in Euskirchen-Flamersheim.

Sie hebelten die Eingangstür des Gebäudes auf. Im Inneren des Clubs wurden weitere Türen aufgehebelt.

Sämtliche Räume wurden durchsucht. Entwendet wurden ein Beamer sowie eine Geldkassette mit Bargeld.

Der Sachschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Euro-Betrag.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten bzw. der Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

  • 27.08.2025 – 10:58

    POL-EU: Zweijähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt

    Euskirchen (ots) - Am gestrigen Dienstag (26. August) kam es um 15.30 Uhr auf dem Parkplatz des Kreishauses am Jülicher Ring zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein zweijähriges Kind verletzt wurde. Eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Kall befuhr den Jülicher Ring und bog auf den Parkplatz des Kreishauses ab. Zeitgleich befand sich ein zweijähriges Kind mit einer erwachsenen Begleitperson an einem geparkten Fahrzeug auf ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 10:57

    POL-EU: Kradfahrer kollidiert mit Pkw

    Schleiden (ots) - Am gestrigen Dienstag (26. August) kollidierte ein 73-jähriger Kradfahrer aus Belgien um 14 Uhr mit einem 30-jährigen Pkw-Fahrer im Kurvenbereich der Bundesstraße 265 bei Schleiden-Gemünd. Der 73-Jährige befuhr die abschüssige Bundesstraße 265 von Schleiden-Wolfgarten in Richtung Schleiden-Gemünd. Im Bereich der Serpentinen geriet er in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte dort ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 14:15

    POL-EU: Heckenschnitt geriet in Brand

    Zülpich (ots) - Am gestrigen Montag (25. August) kam es um 14.30 Uhr auf einem Feld bei Zülpich im Bereich der Enzener Straße zu einem Brand. Auf einem Feld brannten 100 Quadratmeter Heckenschnitt. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand kein Sachschaden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 22 51 / ...

    mehr
