POL-GI: Einbruch in Bürogebäude + Radfahrer stürzt - schwerste Verletzungen + Leichtverletzte nach Unfallflucht

Gießen: Einbruch in Bürogebäude

In der Bleichstraße stieg ein Unbekannter am Freitag in ein Wohn- und Geschäftsgebäude ein. Bei seinem Einbruch zwischen 18 Uhr und 23.30 Uhr erbeutete er aus einer Wohnung des Hauses diverse Schmuckstücke, nachdem er die Wohnungstür aufgebrochen hatte. Der Kriminelle hebelte zuvor ein Fenster im Hochparterre auf und gelangte so ins Haus. Um an das Fenster zu gelangen, war er über einen Tisch geklettert. Mit seiner Beute konnte der Einbrecher unbemerkt entkommen.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Fernwald: Radfahrer stürzt - schwerste Verletzungen

Am Samstag (15.3.) fuhr ein Radfahrer auf der Grünberger Straße in Albach. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam er gegen 16.10 Uhr ohne Fremdeinwirkung plötzlich zu Fall. Dabei erlitt er lebensbedrohliche Verletzungen. Ersthelfer kümmerten sich um den 59-Jährigen und verständigten den Rettungsdienst. Zusammen mit einem Notarzt kam der Radfahrer aus dem Landkreis Gießen in ein Krankenhaus. Warum der Mann stürzte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 zu melden.

Grünberg/B49: Leichtverletzte nach Unfallflucht

Eine Skoda-Fahrerin fuhr am 13.03.2025 gegen 11 Uhr auf der B 49 aus Richtung Grünberg kommend in Richtung Reiskirchen. Etwa in Höhe der Abfahrt nach Göbelnrod kam ihr ein blauer BMW mit auffallend lautem Motorgeräusch halb auf ihrer Richtungsfahrbahn entgegen, sodass sie den Angaben zufolge nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Die Fahrerin des Skodas prallte dabei gegen eine dortige Schutzplanke. Die unbekannte Person am Steuer des BMWs setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Die 74-jährige Frau am Steuer des Skodas wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 2.250 Euro geschätzt.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zum flüchtigen BMW und der Person am Steuer geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

