Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Spiegel gegen Spiegel

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Kevelaer-Kervenheim (ots)

Am Mittwoch (23. April 2024) gegen 08:10 Uhr war der Fahrer eines 7,5t-LKW auf der Schloss-Wissener-Straße in Richtung Kervenheimer Straße unterwegs. Vor der Einmündung zur Straße Vorselaer kam ihm ein 40t-LKW entgegen, der in einer Kurve zu weit links fuhr. Die Spiegel der beiden LKW berührten sich, dabei wurde der Außenspiegel des kleineren LKW beschädigt. Die Sattelzugmaschine, die eine weiße Plane gehabt haben soll, fuhr jedoch weiter in Richtung Autobahn, ohne anzuhalten. Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter 02831 1250 bei der Polizei Geldern. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell