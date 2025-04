Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unbekannter Autofahrer überfährt Verkehrszeichen in Twisteden und flüchtet

blauer VW Golf gesucht

Kevelaer (ots)

In der Zeit von Mittwoch (23. April 2025), 23:00 Uhr bis Donnerstag (24. April 2025) 10:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mehrere Verkehrszeichen am Gerberweg in Kevelaer-Twisteden. Die Verkehrszeichen standen auf einer begrünten Fahrbahnverengung und zeigten Beginn und Ende einer Tempo-30-Zone an. Darüber hinaus waren an dem Mast auch Warntafeln angebracht. Offensichtlich hatte der unbekannte Autofahrer, aus Richtung Beetenackerweg kommend, die Fahrbahnverengung geradeaus überfahren und war in Richtung Hoensbergweg weggefahren. Anhand von an der Unfallstelle aufgefundenen Fahrzeugteilen könnte es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen blauen VW Golf, Typ 4 (Limousine oder Kombi), der Baujahre 1997 bis 2003 handeln, der jetzt vorne rechts beschädigt ist. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern ermittelt jetzt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall und vor allem zu dem blauen VW Golf machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

