Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Hitzeentwicklung im Abfallwirtschaftszentrum - Feuerwehr verhindert Schlimmeres
Mechernich-Strempt (ots)
In den frühen Morgenstunden kam es am heutigen Donnerstag gegen 3 Uhr zu einer Hitzeentwicklung in einer Abfalllagerhalle des Abfallwirtschaftszentrums. Betroffen war ein Haufen mit Hausmüll.
Dank der in den Hallen installierten Wärmebildkameras wurde die Hitzeentwicklung frühzeitig erkannt und die Feuerwehr umgehend alarmiert. Diese konnte den betroffenen Müllhaufen schnell ablöschen, sodass es zu keinem offenen Feuer kam.
Durch das rechtzeitige Eingreifen der Einsatzkräfte entstand kein Sachschaden.
Personen wurden nicht verletzt.
Die Polizei Euskirchen war ebenfalls vor Ort und hat den Sachverhalt aufgenommen.
