POL-GE: Räuberischer Diebstahl in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots) - Am Morgen des 19.09.2025 um 07:30 Uhr stellte der 26-jährige Gelsenkirchener fest, dass sein auf dem Nordring in Gelsenkirchen-Buer abgestelltes Motorrad, eine Ducati Panigale V4, entwendet wurde. Dieses hatte er am Vorabend um 22:30 Uhr ordnungsgemäß geparkt und zusätzlich mit einem Schloss gesichert. Wer Hinweise zur Tat oder Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei ...

