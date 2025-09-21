PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberischer Diebstahl in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Ein 53-jähriger Mann verließ ein Schuhfachgeschäft mit unbezahlter Ware. Als er von einem Angestellten angesprochen wurde, zeigte er diesem wortlos ein Messer und verließ die Örtlichkeit. Der Angestellte rief die Polizei, die den Mann in einer Straßenbahn antreffen konnte. Sowohl das Messer, als auch die unbezahlte Ware wurden sichergestellt. Gegen den alkoholisierten Mann wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
EPHK Nowak
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

  • 20.09.2025 – 06:30

    POL-GE: Diebstahl eines hochwertigen Motorrades

    Gelsenkirchen (ots) - Am Morgen des 19.09.2025 um 07:30 Uhr stellte der 26-jährige Gelsenkirchener fest, dass sein auf dem Nordring in Gelsenkirchen-Buer abgestelltes Motorrad, eine Ducati Panigale V4, entwendet wurde. Dieses hatte er am Vorabend um 22:30 Uhr ordnungsgemäß geparkt und zusätzlich mit einem Schloss gesichert. Wer Hinweise zur Tat oder Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 06:21

    POL-GE: Festnahme nach Fahrraddiebstahl

    Gelsenkirchen (ots) - Am Freitag, 19.09.2025, um 14:45 Uhr beobachteten Zeugen eine männliche Person an der Haltestelle Buer-Nord, Polsumer Straße, die sich an einem der dort abgestellten Fahrräder zu schaffen machte. Nachdem der Tatverdächtige das Schloss des Fahrrades aufgebrochen hatte, entfernte er sich mit dem Fahrrad in östlicher Richtung. Durch die eingesetzten Beamten konnte der 24-jährige polnische ...

    mehr
