POL-GE: Räuberischer Diebstahl in der Altstadt
Gelsenkirchen (ots)
Ein 53-jähriger Mann verließ ein Schuhfachgeschäft mit unbezahlter Ware. Als er von einem Angestellten angesprochen wurde, zeigte er diesem wortlos ein Messer und verließ die Örtlichkeit. Der Angestellte rief die Polizei, die den Mann in einer Straßenbahn antreffen konnte. Sowohl das Messer, als auch die unbezahlte Ware wurden sichergestellt. Gegen den alkoholisierten Mann wird ein Strafverfahren eingeleitet.
Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:
Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
EPHK Nowak
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell