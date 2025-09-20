Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diebstahl eines hochwertigen Motorrades

Gelsenkirchen (ots)

Am Morgen des 19.09.2025 um 07:30 Uhr stellte der 26-jährige Gelsenkirchener fest, dass sein auf dem Nordring in Gelsenkirchen-Buer abgestelltes Motorrad, eine Ducati Panigale V4, entwendet wurde. Dieses hatte er am Vorabend um 22:30 Uhr ordnungsgemäß geparkt und zusätzlich mit einem Schloss gesichert. Wer Hinweise zur Tat oder Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8212 im Kriminalkommissariat 22 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

