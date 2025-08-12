Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (272/2025) Schwerer Unfall in Friedland - Jugendliche auf Bahnsteig von Güterzug erfasst und tödlich verletzt, genauer Hergang noch unklar, Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Friedland, Bahnhofstraße

Montag, 11. August 2025, gegen 16.00 Uhr

FRIEDLAND (jk) - Im Bahnhof von Friedland (Landkreis Göttingen) ist es am Montagnachmittag (11.08.25) zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 16 Jahre altes Mädchen aus Heiligenstadt (Landkreis Eichsfeld) wurde ersten Ermittlungen zufolge gegen 16.00 Uhr auf dem Bahnsteig von einem vorbeifahrenden Güterzug touchiert und tödlich verletzt. Der genaue Hergang ist noch unklar. Die Polizei sperrte den Bahnhof weiträumig ab. Der Zugverkehr wurde bis gegen 18.50 Uhr eingestellt.

Nach Erstinformationen hielten sich zum Zeitpunkt des Unfalls einige Personen im Bahnhofsbereich auf, darunter auch ein Mann in einem weißen T-Shirt. Alle werden als Zeugen gesucht.

Ein weiterer Mann aus Friedland entdeckte den auf dem Bahnsteig liegenden Leichnam des Mädchens und lief sofort vor das Gebäude, um Passanten und Autofahrer auf das Unglück aufmerksam zu machen.

Wie es zu der tödlichen Berührung mit dem herannahenden Zug kommen konnte, ist bislang noch völlig unklar.

Die Polizei in Duderstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sich entweder zur fraglichen Zeit auf dem Bahnsteig in Fahrtrichtung Kassel oder im restlichen Bereich des Friedländer Bahnhofes befunden haben, sich unter Telefon 05527/8461-0 zu melden. Auch sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen werden unter dieser Rufnummer entgegengenommen.

